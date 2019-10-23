Сочи, Краснодарский край, , 13:53 — REGNUM Освоение урановых ресурсов Намибии является важной частью сотрудничества России с африканской страной в области энергетики. Об этом сегодня, 23 октября, на встрече с президентом Намибии Хаге Готтфридом Гейнгобом на полях первого саммита Россия — Африка, который проходит в Сочи, заявил президент РФ Владимир Путин.

Читайте также: Путин сообщил об интересе ОАЭ к совместным проектам России и Египта

«Россия как мировой лидер в области ядерной энергетики, производства ядерного топлива и Намибия как крупнейший производитель урана могли бы наладить тесное сотрудничество, стать хорошими партнёрами», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер также отметил возможность совместной разведки участков потенциально богатых ванадием, медью, золотом, другими минералами. Кроме того, Путин заявил о заинтересованности России в участии проектами в алмазно-бриллиантовом комплексе страны, поставками Виндхуку сельхозпродукции и вагонов. Также перспективными направлениями сотрудничества президент РФ считает строительство наземной инфраструктуры для авиаперелётов и такую сферу как гидроэнергетика и агропромышленный сектор.

Также по теме: Россия подписала с Эфиопией соглашение о сотрудничестве по мирному атому

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на полях экономического форума Россия — Африка в Сочи РФ и Эфиопия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере использования в мирных целях атомной энергии. Оно станет отправной точкой для начала активного диалога между двумя странами в области мирного атома, что позволит приступить к практической реализации конкретных проектов такого сотрудничества.