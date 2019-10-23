Уфа, , 13:48 — REGNUM Реализация легковых автомобилей с пробегом в Башкирии по итогам трех кварталов 2019 года упала на 1,5%, до 110 851 экземпляра. Об этом говорится в исследовании «Автостат Инфо».

Стоит отметить, что большая часть вторичного авторынка Башкирии приходится на автомобили иностранных марок (66 018 авто), а 40,4% — на авто российских брендов (44 833 шт.).

В модельном рейтинге Башкирии по итогам первых девяти месяцев 2019 года лидирует Lada-2114, продажи которой составили 5 407 экземпляров (-3%). Вторую строчку занял седан Daewoo Nexia — 3 244 проданных за отчетный период авто (— 9,7%). Замыкает тройку лидеров Lada-2110. Продажи этой модели за январь-сентябрь 2019 года упали на 7,8%, до 3 125 экземпляров.

Четвертое и пятое места заняли соответственно Lada-2190 Granta (3 032 шт.; — 15,5%) и Lada-2107 (2 654 шт.; — 16,7%).

Далее в этом рейтинге идут: Kia Rio (2 630 шт.; +19,5%), Ford Focus (2 619 шт.; — 2,8%), Lada-2121 Niva (2 467 шт.; +0,1%), Lada-2109 (2 429 шт.; — 17,3%) и Lada-2170 Priora (2 365 шт.; +4,9%).

Напомним, согласно исследованию, проведенным «Авито», средняя цена подержанных автомобилей в России по итогам третьего квартала 2019 года стала дешевле на 1,1%.

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