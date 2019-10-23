Ульяновск, , 13:38 — REGNUM В Кузоватовском районе Ульяновской области в ходе проверки деятельности местного муниципального водоснабжающего предприятия выяснилось, что 19 артезианских скважин используются без лицензии. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, муниципальному унитарному предприятию «Водосервис Безводовский» предоставлены права владения и пользования комплексом объектов для распределения воды. Речь идёт об обеспечении как питьевых, так и промышленных нужд.

«Прокуратурой установлено, что предприятие занимается добычей подземных вод без лицензии на недропользование из 19 артезианских скважин, расположенных в поселках Приволье, селах Озерки, Студенец, Трубетчина и других», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчёркивают, что самовольное использование скважин не гарантирует соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и могут привести к безучётной добыче ресурса.

В суд направлено исковое заявление об обязании администрации Кузоватовского района разработать проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения, а «Водосервису Безводовский» получить лицензию на недропользование. Иск удовлетворён.

Отметим, что ранее в Барышском районе надзорным ведомством было установлено, что общество «Коммунальная служба» оказывает гражданам и организациям услуги по водопользованию, эксплуатируя 29 артезианских скважин, при этом лицензии на данный вид деятельности не имеет. В прокуратуре отмечают, что в результате в 2016—2019 годах руководством предприятия получена «незаконная прибыль на сумму более 15 млн рублей».

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