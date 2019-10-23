Аддис-Абеба, , 14:26 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что «никакие силы не смогут помешать Эфиопии построить плотину» на реке Нил, несмотря на возражения Египта о возможном воздействии ГЭС на полноводность реки вниз по течению. Об этом передает ВВС Amharic.

«Это следует подчеркнуть», — добавил он, обращаясь к парламентариям в Аддис-Абебе.

Плотина Великого Возрождения, строящаяся на Голубом Ниле в северной Эфиопии, станет крупнейшей в Африке ГЭС. Власти утверждают, что к настоящему моменту плотина завершена почти на две трети. Но так как 85% вод Нила выходит из Эфиопского нагорья, в Египте обеспокоены тем, что Эфиопия получит полный контроль над течением реки.

Как передает телерадиокомпания, проект стал источником политической напряженности между двумя странами, и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о своем намерении провести переговоры по этому вопросу с премьер-министром Абием на саммите Россия — Африка.

Однако премьер-министр Эфиопии ясно дал понять, что ничто не остановит строительство плотины.

«Народ Эфиопии не хочет вредить народу Египта, ему нужно только получить выгоду [от плотины]», — сказал он депутатам в ходе парламентской сессии ответов на вопросы.

«Эфиопское правительство не намерено причинить ущерб интересам Египта или Судана», — добавил он.

По сообщению журналистов, Эфиопия надеется, что плотина Великого Возрождения сможет начать вырабатывать электроэнергию не позднее 2021 года.

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