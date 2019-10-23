Самара, , 13:44 — REGNUM Две тысячи тонн зерна было отправлено из Самарской области в Народную Республику Бангладеш на корабле «Спасск». Об этом 23 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам чиновников, таким образом, экспорт продукции аграрно-промышленного комплекса (АПК) Самарской области расширил свою географию.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгения Афанасьева, на 1 октября текущего года область экспортировала сельскохозяйственной продукции на более чем 240 млн долларов США. При этом целевой показатель, который был установлен для Самарской области Минсельхозом России составляет в 220 млн долларов США.

Отмечается, что отправка по воде сельскохозяйственной продукции является наиболее выгодной.

«Это дает преимущество при экспорте в Иран или страны средиземноморского бассейна», — добавил Евгений Афанасьев.

По словам чиновников, большую долю регионального экспорта составляет масложировая продукция. В его структуре продукция масложировой отрасли занимает долю в 70 процентов. Кроме этого, в зарубежных странах востребовано самарское зерно и региональная пищевая продукция.