Москва, , 13:34 — REGNUM Строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы принципиально воплотить в жизнь, поскольку это позволит замкнуть в кольцо три других трассы — Северо-Западную, Северо-Восточные хорды и Южную рокаду. Об этом 23 октября рассказал вице-мэр столицы Марат Хуснуллин на заседании комиссии по градостроительной политике Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Когда оценили проект Юго-Восточной хорды, волосы дыбом встали. Сплошная промзона, изъятия. Я говорил мэру нужно, чтобы это сделать, 7−8 лет поладить. Но надо было замыкать. Мы хотим закончить в 2022 году», — сказал Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, Хуснуллин заявил о том, что доходы жителей Москвы впервые начали расти быстрее стоимости жилья. Именно поэтому квартиры в столице стали доступными, уверен чиновник.

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