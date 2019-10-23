Киев, , 13:27 — REGNUM В нынешнем отопительном сезоне помощь государства в оплате коммунальных услуг не уменьшается, заявили в украинском правительстве.

Соответствующее разъяснение было обнародовано сегодня, 23 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее украинский кабмин принял решение, согласно которому размер базовой нормы платы за жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий вырастет с 15% до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

«Изменения в формуле начисления субсидий состоятся с мая 2020 года, то есть после завершения отопительного сезона. При этом подходы остаются те же: чем меньше доходы, тем больше помощь. Более того, принцип расчета субсидий совсем не изменился и определяется индивидуально», — говорится в разъяснении.

Также в правительстве пообещали, что субсидии станут «более адресными», т. е. их получат именно те, кто действительно нуждается, отметили в кабмине.

«Власть Зеленского продолжает грабить украинцев в лучших традициях Порошенко», — комментирует ситуацию политолог Дмитрий Корнейчук.

Эксперт показывает, что решение правительства значит на практике — если, к примеру, пенсионерам выставляли общую сумму коммуналки с отоплением 2,5 тыс. грн, и раньше надо было заплатить 375 грн, то теперь надо будет 500 грн.

«Теперь все понимают, почему в бюджете-2020 уменьшены затраты на субсидии? И при этом никто не собирается снижать тарифы, только хотят увеличить… и никто не намерен повышать пенсии и зарплаты», — подчеркивает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в проекте госбюджета-2020 на субсидии предусмотрено всего 47,6 млрд грн — значительно меньше, чем в этом году. Власти заявили, что сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: якобы за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли.