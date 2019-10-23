Воронеж, , 13:22 — REGNUM 4,23 млн тонн сахарной свеклы собрали аграрии Воронежской области на 23 октября, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. На 23 октября в регионе уже убрано 67% площадей, отданных под сахарную свёклу, — это 89,5 тыс. га.

В 2018 году на ту же дату было собрано 3,64 млн тонн. Урожайность культуры в 2019 году в среднем составляет 472,9 ц/га, в 2018 году — 366,6 ц/га. Лидерами этого года по урожайности стали Калачеевский, Хохольский, Семилукский, Панинский, Новоусманский, Таловский районы: в них урожайность превышает 500 ц/га. В Аннинском районе собрано 421,6 тыс. тонн — 10% от всего урожая по области. Высокие сборы в Лискинском, Панинском, Таловском, Грибановском, Бутурлиновском, Эртильском и Семилукском районах области.

Сахарные заводы, работающие в регионе, по данным на 23 октября заготовили 3,31 млн тонн сахарной свеклы, переработали 2,38 млн тонн, выработали 358 тыс. тонн сахара. Выход сахара в среднем по области составляет 15,27% к массе переработанной свеклы. Сегодня на свеклопунктах остаётся 892 тыс. тонн, ежесуточно сюда поступает 78−80 тыс. тонн сырья, перерабатывается 41−43 тыс. тонн.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре на совещании под председательством губернатора Александра Гусева стало известно о планах по выведению в регионе собственных сортов сахарной свёклы: пока доля импортных семян составляет 99%, в планах — вывести сорта, которые на 100% покроют потребности региональных производителей.