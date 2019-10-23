Москва, , 13:20 — REGNUM Цены на нефть выросли во вторник, 22 октября, на фоне снижения опасений, связанных с Brexit и торговлей между США и Китаем. Как и в случае с обеими проблемами, кажется, что настроение меняется с каждым часом, но в начале недели были некоторые небольшие признаки прогресса, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

В его обзоре валютного рынка, подготовленном для ИА REGNUM также говорится:

«Активность сланца в США замедляется, и, несмотря на то, что добыча продолжает расти, рост слабее, чем в предыдущие годы. По данным Baker Hughes, в последнюю отчетную неделю количество нефтяных буровых установок в США продолжало снижаться. Общее количество нефтегазовых буровых установок в настоящее время составляет 851. Общее количество действующих нефтяных вышек в США увеличилось на 1 на прошлой неделе, достигнув 713.

Вновь поступают сообщения о том, что Saudi Aramco, продвигает свою гигантскую IPO, которую планирует завершить к концу этого года, больше полагаясь на региональных инвесторов из Саудовской Аравии и Среднего Востока.

Первоначально запланированное на 20 октября, было отложено после того, как Saudi Aramco получила неоднозначные отзывы международных инвесторов.

В настоящее время Aramco планирует продолжить реализацию планов листинга, полагаясь больше на инвесторов из Саудовской Аравии и других частей Ближнего Востока для покупки своих акций. IPO Saudi Aramco выглядит обреченным на провал, поскольку оно нацелено на размещение 2 трлн долларов. Низкие цены на нефть, чреватая политикой на Ближнем Востоке сделали первичное публичное размещение акций невозможной.

Казалось, королевство готово разместить до 2% своих акций на своем внутреннем рынке в течение нескольких недель. Но длительная частичная приватизация крупнейшей в мире государственной нефтяной компании в настоящее время сталкивается с еще одной неопределенной отсрочкой после разрушительных атак в прошлом месяце на некоторые из ее наиболее важных объектов в Абкаике и Хураисе в восточной провинции Саудовской Аравии.

Рынок нефти сейчас будет по-прежнему опираться на геополитические факторы, а также на публикацию данных от энергетических ведомств США по запасам сырой нефти. В этой связи цены все еще находятся под давлением и будут торговаться в диапазоне от 57,56 до 60 долларов за баррель для марки Brent, а сланцевая нефть марки WTI будет торговаться в пределах 52.50 до 54,20 долларов за баррель».