Ижевск, , 13:19 — REGNUM Удмуртия по итогам января-сентября 2019 года увеличила валовое производство молока на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 573,4 тыс. тонн. Об этом ИА REGNUM сообщили в минсельхозе республики.

Показатель товарности молока вырос с 89% до 91%. Объемы реализации товарного молока увеличились с 478,4 тыс. тонн за девять месяцев прошлого года до 522,1 тыс. тонн в 2019 году.

При этом максимальный прирост производства демонстрируют фермерские хозяйства республики — на 14%, объем реализации молока вырос на 19%. Поголовье крупного рогатого скота в крестьянских хозяйствах увеличилось на 5%.

По оперативным данным, средняя закупочная цена на молоко выросла на 1,2 рубля и составляет 23,26 руля за кг.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Удмуртии Александра Бречалова, объем средств господдержки, которые будут доведены до сельхозпроизводителей республики, в следующем году не снизится, по сравнению с финансированием программ АПК текущего года, и составит более 2 млрд рублей. Будет выделено 1,179 млрд рублей за счет средств федерального бюджета и 980 млн рублей — из бюджета региона.