Чебоксары, , 13:18 — REGNUM В Чувашии из регионального бюджета аграриям компенсируют расходы на приобретение элитных семян, которые ранее погибли из-за сложных погодных условий. На эти цели предусмотрено почти 80 млн рублей. Соответствующее решение одобрено сегодня, 23 октября, на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На развитие элитного семеноводства из республиканского бюджета дополнительно выделено 79,6 млн рублей. Глава минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов сообщил, что в связи с массовой гибелью посевов озимых культур аграрии вынуждены были закупать большие объемы семян для проведения весеннего и озимого сева из-за недостаточности семян переходящего фонда.

«Весной очень много площадей пересеяли. Предусмотренных субсидий не хватило, решили компенсировать», — сказал глава чувашских аграриев.

По его словам, «столкнулись с тем, что нет семян, 45 тыс. га посеяли».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Чувашии был введён режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за массовой гибели посевов озимых. По данным минсельхоза республики, всего под урожай 2019 года посеяно 102,8 тыс. га озимых. Весной обследованы посевы на 80 тыс. га, погибшими признаны 59,9% (45,5 тыс. га). Наибольшая площадь гибели озимых посевов отмечена в хозяйствах Яльчикского (96,4% от площади сева), Алатырского (91,1%) и Ибресинского (84,6%) районов.

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