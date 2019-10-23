Москва, , 13:25 — REGNUM С 2010 по 2023 год столичное метро должно увеличиться в два раза. Об этом 23 октября заявил вице-мэр столицы Марат Хуснуллин на заседании комиссии по градостроительной политике Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению чиновника, стремительный рост столичного метрополитена является «самой большой градостроительной победой в мире». Также Хуснуллин сравнил метро Москвы и Нью-Йорка.

«Нью-йоркское подземное метро страшное, просто страшное, других слов нет. У них протяжённость вместе с наземными дрогами составляет тысячи километров, и у нас будет тысяча километров. Мы закроем эту проблему на десятилетия, наши внуки будут пользоваться этими линиям», — сказал вице-мэр Москвы.