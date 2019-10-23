Иркутск, , 13:12 — REGNUM Новый подрядчик по ликвидации последствий негативного воздействия отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината будет определён до конца октября 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Иркутской области.

Этот вопрос обсудил председатель регионального правительства Руслан Болотов с главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным. Отмечается, что остающаяся пока единственным подрядчиком — компания «Росгеология» — не предоставила технического решения по утилизации шлам-лигнина и ряда других документов, что является существенным нарушением контракта.

«Со стороны заказчика — регионального министерства природных ресурсов и экологии — неоднократно направлялись претензионные письма в адрес подрядчика. Однако результатов это не принесло», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в резервуарах практически на берегу Байкала сегодня хранятся миллионы тонн ядовитых отходов. Российские и иностранные учёные, а также депутаты не раз высказывали опасения, что всё это может в какой-то момент смыть в озеро в результате селевых потоков или землетрясения, что может иметь катастрофические последствия для экологии.

В 2018 году генпрокурор РоссииЮрий Чайка отмечал, что фактическое обезвреживание отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината до сих пор не ведётся. Чиновники отвечают, что причиной затягивания сроков ликвидации является отсутствие технологии.

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