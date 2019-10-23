Москва, , 13:17 — REGNUM Депутатов Московской городской думы пригласили своими глазами увидеть, как проводится строительство метрополитена. С таким предложением 23 октября выступил вице-мэр столицы Марат Хуснуллин на заседании комиссии по градостроительной политике Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я предлагаю всем депутатам спуститься в шахту метро. Спуститесь, запишитесь. Детям своим будете рассказывать. Сходите, поймёте в каких условиях люди работают. Официально делаю приглашение. Я каждую субботу провожу объезд, спуститесь вместе со мной», — заявил Хуснуллин.

После этого вице-мэр призвал депутатов «не спекулировать» на теме метро. В качестве примеров таких спекуляций он назвал заявления о том, что строительство метро может привести к просадке грунта. Также Хуснуллин отметил, что нигде в мире не удаётся добиться таких показателей по скорости строительства и ввода метро в эксплуатацию как в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: Теперь жилье в Москве могут купить и москвичи?