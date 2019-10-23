Иркутск, , 13:07 — REGNUM После заявления генерального директора научно-практического центра «Госучёт» (НПЦ «Госучёт) Романа Ерженина о том, что почти половина медицинских работников Иркутской области так и не дождалась повышения зарплаты по указам Путина, власти Приангарья выпустили на информационное поле боя «тяжёлую артиллерию» в виде пространного доклада о повышении заработных плат всех работников бюджетной сферы региона. Его озвучила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Но в этой большой официальной публикации нет ни одного слова о медиках, зато сказано, что «майские» Указы Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы отдельным категориям работников за период 2012—2018 годов, выполнены полностью.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Роман Ерженин, проанализировав данные по средней зарплате в 110 медицинских учреждениях Иркутской области из 118 — по категориям «Врачи и средний медицинский персонал», пришёл к выводу что медики Приангарья не получают положенных им, согласно майским указам, 73 826 рублей при средней по экономике 36 913 рублей.

Ранее о том же самом говорил и иркутский спикер Сергей Сокол. Про его словам, зарплату под 80 тысяч в Приангарье получают только медики, работающие на трёх ставках.

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