Москва, , 13:04 — REGNUM Свыше 56 000 школьников и студентов из 84 регионов России подали заявки на участие в Олимпиаде Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). Среди зарегистрировавшихся — 34 000 мальчиков и 22 000 девочек. Наибольшее количество заявок на данный момент поступило из Московской области — более 12 000. Второе место занимает Санкт-Петербург (5746), третье — Новосибирская область (5489).

Участники Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) © Пресс-служба Кружкового движения НТИ

Самыми популярными профилями среди учащихся 8−11 классов стали «Информационная безопасность» (3846 участников), «Большие данные и машинное обучение» (3362) и «Геномное редактирование» (3388).

Принципиальным нововведением 2019−2020 учебного года стал трек для школьников 5−7 классов — Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior, которая организована совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей».

«Соревнования в этом треке проводятся по пяти технологическим сферам, подано почти 18 000 заявок. Активнее всех проявили себя школьники и родители из Московской области (4624 заявки), Нижегородской области (2013), Новосибирской области (2006) и Санкт-Петербурга (1781)», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

«Для нас крайне важно, что интерес к развитию инженерного мышления в раннем возрасте проявили родители и дети со всей России, от Волгоградской и Иркутской областей до Республики Саха и Башкортостана, — прокомментировал данные президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев, — Это значит, что ребята в возрасте 10−13 лет получат одинаковые возможности для своего роста, выбора профессионального вектора, а их географическое местонахождение не станет препятствием. Очень ценно, что тысячи родителей используют все возможности для развития своих детей и делают это с огромным энтузиазмом».

Регистрация на олимпиаду для учеников 8−11 классов открыта до 30 октября. К концу подходят и отборочные этапы соревнований — их итоги будут подведены уже в начале ноября. Далее старшеклассников ждет командный отборочный этап, который стартует во второй половине ноября.

Регистрация учащихся 5−7 классов на Олимпиаду Кружкового движения НТИ. Junior завершается 27 октября, очные финалы пройдут в ноябре-декабре в 16 регионах России.

Регистрация на студенческий трек продолжается до 15 ноября.