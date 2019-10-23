Москва, 23 октября 2019, 13:04 — REGNUM Свыше 56 000 школьников и студентов из 84 регионов России подали заявки на участие в Олимпиаде Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). Среди зарегистрировавшихся — 34 000 мальчиков и 22 000 девочек. Наибольшее количество заявок на данный момент поступило из Московской области — более 12 000. Второе место занимает Санкт-Петербург (5746), третье — Новосибирская область (5489).
Самыми популярными профилями среди учащихся 8−11 классов стали «Информационная безопасность» (3846 участников), «Большие данные и машинное обучение» (3362) и «Геномное редактирование» (3388).
Принципиальным нововведением 2019−2020 учебного года стал трек для школьников 5−7 классов — Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior, которая организована совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей».
Регистрация на олимпиаду для учеников 8−11 классов открыта до 30 октября. К концу подходят и отборочные этапы соревнований — их итоги будут подведены уже в начале ноября. Далее старшеклассников ждет командный отборочный этап, который стартует во второй половине ноября.
Регистрация учащихся 5−7 классов на Олимпиаду Кружкового движения НТИ. Junior завершается 27 октября, очные финалы пройдут в ноябре-декабре в 16 регионах России.