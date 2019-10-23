Москва, , 12:55 — REGNUM ФАС России (Федеральная антимонопольная служба) одобрила ходатайство компании «Татнефть» о покупке российской сети АЗС и терминала в Санкт-Петербурге у финской Neste. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

В то же время ФАС отмечает, что «указанная сделка приведет к возникновению у ООО «Татнефть-АЗС-Запад» в Ленинградской области доминирующего положения» на розничном рынке топлива. Также сделка может привести к ограничению конкуренции в связи с сокращению числа компаний, работающих в топливной сфере. «Татнефти» выдано соответствующее предписание.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о покупке российской сети АЗС у компании Neste было подписано в июле 2019 года. Сеть включает 75 заправок и терминал в Санкт-Петербурге. Стороны договорились, что цена сделки будет оставаться конфиденциальной. Существенного влияния на финансовое положение обеих компаний сделка не окажет. По условиям соглашения, в течение пяти лет после заключения сделки сеть будет функционировать под брендом Neste.

Глава «Татнефти» Наиль Маганов ранее отмечал, что приобретение розничного бизнеса Neste на Северо-Западе России, который является одним из наиболее приоритетных регионов для ПАО «Татнефть», станет значительным вкладом в достижение стратегических целей, включая реализацию около 50% производимого топлива на внутреннем рынке.

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