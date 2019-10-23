Москва, , 12:55 — REGNUM Средства Фонда национального благосостояния, в котором собраны резервы страны, могут быть направлены в бизнес-активы за рубежом. Об этом в ходе пленарного заседания заявил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

«По нашим оценкам в следующем году свободные денежные средства Фонда национального благосостояния, не размещенных в активах,… сверх 7% ВВП составит 1,7 трлн рублей», — отметил Силуанов.

По его словам, часть этих средств будет направлена на вложения в инвестиции и новые проекты, которые должны «генерить» дополнительны частные инвестиции в экономику РФ.

«Еще часть мы будем с вами обсуждать, в какие активы (направлять). Возможно, это бизнес-активы за рубежом, которые привлекут за собой также дополнительный спрос наших предпринимателей в те проекты, может быть, сборочные проекты за рубежом, которые будут создаваться… По сути дела, это могут быть а-ля связанные кредиты, которые предоставляет сегодня российское государство для строительства АЭС, для строительства каких-то инфраструктурных объектов за рубежом», — отметил Силуанов.