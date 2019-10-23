Москва, , 13:04 — REGNUM В Москве рост доходов населения впервые превысил рост стоимости жилья. Об этом 23 октября заявил вице-мэр столицы Марат Хуснуллин на заседании комиссии по градостроительной политике Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Если посмотреть на рост стоимости жилья за последние 5 лет — то это самый низкий прирост по сравнению с другими пятилетками. Это значит, что у людей появилась возможность покупать недвижимость в Москве», — сказал Хуснуллин.

По его словам, раньше население было в большей степени ограничено в этой возможности. А пользу этого говорит тот факт, что 30% всей недвижимости в Московской области раньше покупали жители столицы.

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