Хараре, , 14:35 — REGNUM Совместное российско-зимбабвийское предприятие по добыче платины Great Dyke Investments (GDI) намерено получить займ в размере $500 млн для завершения первой фазы проекта по ведению добычи металла в Зимбабве и ведет переговоры о финансировании с российскими и южноафриканскими кредиторами. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение компании.

По информации агентства, российская компания Vi Holding через свою дочернюю компанию АО «Афромет» владеет половиной акций GDI, которая разрабатывает проект Darwendale platinum близ Хараре, а остальное принадлежит Зимбабве Landela Mining Venture (Pvt) Ltd. Landela является дочерней компанией сырьевой торговой фирмы Sotic International Ltd, связанной с зимбабвийским топливным магнатом Кудаквашем Тагвирейи, одним из советников президента Эммерсона Мнангагвы.

По словам журналистов, проект Darwendale осуществляется в богатом минералами поясе Великих дамб. На его первую фазу первоначально выделили $400 миллионов. Он нацелен на то, чтобы шахта начала добычу в 2021 году и на своем пике производила 860 000 унций (24,3 тонны) металлов платиновой группы и золота в год. В прошлом году в Зимбабве было добыто 978 692 унции (27,7 тонн) платины.

«В настоящее время ведутся предварительные переговоры с рядом южноафриканских, российских и зимбабвийских финансовых учреждений об участии в синдикате, предоставляющем средства для закупки оборудования и техники», — сообщалось в официальном заявлении компании.

Как передает агентство, Зимбабве возлагает большие надежды на горнодобывающий сектор, чтобы стимулировать восстановление экономики, борющейся с регулярным отключением электроэнергии и нехваткой иностранной валюты и топлива.