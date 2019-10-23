Самара, , 12:50 — REGNUM Почти два миллиарда рублей задолжали предприятия и жители Самары за услуги водоснабжения и водоотведение. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

По сообщению пресс-службы коммунального предприятия, долг за услуги водоснабжения и водоотведения составил 1 миллиард 950 миллионов рублей. При этом жители города задолжали 956,4 млн рублей, долг управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК составил 553,6 млн рублей. Юридические лица Самары задолжали предприятию 185 млн рублей.

Отмечается, что в 2019 году у домов и офисов злостных неплательщиков размещались пирамиды позора 108 раз. На 115 домах должников был размещен световой проектор, который оповещал о наличии задолженности. У примерно 200 абонентов затампонировали канализацию, таким образом их отключили от услуг водоотведения.

Работники коммунального предприятия отмечают, что уведомления, претензии, судебные приказы и исполнительные листы обеспечивают примерно 10% возврата долгов. А вот нестандартные способы возвраты долгов, при которых информация о наличие задолженности придается широкой огласке, обеспечивают более 40% возврата задолженности.