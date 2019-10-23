Москва, , 12:47 — REGNUM Число автодилерских центров в России снизилось с начала 2019 года на 127 (без учета отдельных сервисных центров). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, в России на середину октября 2019 года насчитывалось порядка 3 323 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых авто. В то время, как в январе их количество составляло 3 450. Причем за это время было заключено 343 дилерских контрактов, а расторжению подлежало 470.

В связи с тем, что в узбекской компании, представляющей марку Ravon, произошла реорганизация, на территории России были закрыты 70 её дилерских центров. В ближайшее время компания намерена вновь открыть дилерские центры в нашей стране.

Кроме того, с начала 2019 года в России стало на 48 дилеров меньше американской марки Ford. Это связано с уходом компании из легкового сегмента на российском авторынке. Также уменьшилось количество дилерских центров китайской компании Lifan. Их число сократилось на 35. Еще два китайских бренда Chery и FAW «потеряли» в России за январь-сентябрь 2019 года 14 и 6 дилерских центров соответственно. На восемь стало меньше дилерских центров у GM-АвтоВАЗ.

Напомним, в начале октября 2019 года компания «ММС Рус» подписала соглашение с АГ «Авилон», который стал новым дилером японской марки Mitsubishi в России.

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