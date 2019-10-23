Москва, , 12:45 — REGNUM Законопроект, направленный на поддержку виноделия в Крыму и Севастополе, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Глеб Хор и Константин Бахарев, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября. Инициатива устанавливает комплекс льгот и преференций для производителей и торговцев.

На вокзалах и в аэропортах

Законопроектом предусматривается до 1 января 2025 года предоставить организациям право реализации произведенной в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе винодельческой продукции на вокзалах и в аэропортах этих субъектов РФ.

Авторы объяснили предложение тем, что введенные санкции на международные авиа‑ и пассажирские перевозки не позволяют открывать магазины беспошлинной торговли на территориях вокзалов и аэропортов.

Заводы

Предлагается продлить срок действия положений статьи 27 федерального закона № 171-ФЗ на 3 года до 1 января 2023 года для завершения работ по постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества, присвоения им кадастровых номеров и осуществлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Объекты недвижимого имущества заводов первичного и вторичного виноделия, являющиеся государственной собственностью Республики Крым, были переданы винодельческим предприятиям в аренду в составе имущественных комплексов бывших государственных предприятий. С 2019 года только за ГУП РК «ПАО «Массандра» закреплены на праве хозяйственного ведения 1200 объектов недвижимости, участвующих в производстве и обороте спиртосодержащей пищевой продукции (виноматериалы) и алкогольной продукций, которые не имеют кадастровых паспортов, технической документации и кадастровых номеров, не поставлены в ОГРН на кадастровый учет и на которые отсутствует регистрация прав собственности и пользования на них, за исключением как ранее учтенные, указали авторы.

Магазины

Законопроектом предлагается установить бессрочное право государственных органов власти Республики Крым и города федерального значения Севастополя самостоятельно устанавливать минимальный размер общей площади торговых объектов для розничной торговли алкогольной продукции в городских и сельских поселениях полуострова. Сейчас они могут это делать до 1 января 2020 года.

Техрегламент

Крыму предлагаю разрешить продолжать выпускать специальные ликерные вина с объемной долей этилового спирта от 12,5 процентов из выращенного в Крыму винограда еще пять лет.

Винодельческими организациями Крыма в установленном порядке подан проект изменений в технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции», принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии 5 декабря 2018 года №98 (TP ЕАЭС 047/2018), которым инициировано обязательное включение в техрегламент винодельческой продукции с объемной долей этилового спирта от 12,5 процентов — виноградное специальное вино с защищенным географическим указанием и виноградное специальное вино с защищенным наименованием места происхождения.

Исторически по традиционной технологии на протяжении многих десятков лет организации Крыма выпускают ликерное специальное с защищенным географическим указанием известнейших брендов «Массандра», «Инкерман», «Коктебель», «Солнечная долина». До момента внесения в Техрегламент TP ЕАЭС 047/2018 указанных изменений законопроектом предлагается продлить действие нормы пункта 2.2 статьи 27 Федерального закона №171-ФЗ сроком на пять лет.