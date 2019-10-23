Казань, , 12:44 — REGNUM Верховный суд России не будет пересматривать спор Украины и «Татнефти» о взыскании около 144 млн долларов США в пользу российской компании. Об этом говорится в определении суда.

Таким образом, суд отклонил кассационную жалобу минюста Украины, который требовал пересмотреть решение арбитражного суда Ставропольского края и постановление арбитражного суда Северо-Кавказского округа. Верховный суд не видит основания для пересмотра решений указанных судебных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, история началась около десяти лет назад. Тогда стало известно, что Украиной нарушено двустороннее соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. ПАО «Татнефть» из-за этого лишилась части доли АО «Укртатнафта», которое владело Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом. Имущество в виде акций после серии судебных процессов и юридических приёмов перешли к группе «Приват», аффилированной с олигархом Игорем Коломойским.

Российская нефтекомпания обратилась в международный арбитраж, который в июле 2014 года обязал Украину выплатить компенсацию и проценты. Российская нефтекомпания обратилась в международный арбитраж, который в июле 2014 года обязал Украину выплатить компенсацию и проценты.

В итоге Украина должна выплатить 112 млн долларов США в качестве компенсации за совершенные ей нарушения и «проценты на сумму, присужденную согласно подпункту (1), по процентной ставке для трехмесячных депозитов в долл. США по ставке LIBOR плюс 3%», при этом «проценты начисляются на сумму в размере 68,44 млн долларов США с 12 мая 2009 года и на сумму в размере 43,56 млн долларов США с 27 января 2010 года до даты окончательной выплаты».