Москва, , 12:45 — REGNUM Россия ведёт проработку с КНР вопроса о поставках на китайский рынок российской свинины. Об этом 23 октября сообщил журналистам глава сельскохозяйственного ведомства РФ Дмитрий Патрушев.

«Работаем с нашими китайскими партнерами, чтобы открыть рынок по мясу свинины», — приводит слова Патрушева ТАСС.

Также он рассказал, что пока данный вопрос решить не удалось, однако, как считает глава Минсельхоза РФ, через какое-то время этот вопрос удастся решить.

Кроме этого, Патрушев подчеркнул, что несмотря на переговоры по этому вопросу, идущие «достаточно тяжело», в дальнейшем, как считают в России, КНР будет приобретать «большой объем мяса свинины» российского производства.

При этом министр сельского хозяйства России отметил, что в настоящее время есть несколько твердых контрактов на российскую сельхозпродукцию в Китай.

«Есть, мы же открыли недавно мясо птицы на Китай и молочную продукцию», — заявил Патрушев, отвечая на соответствующий вопрос.

Как предавало ИА REGNUM ранее, 22 октября в Министерстве сельского хозяйства (Минсельхоз) РФ прокомментировали сообщения в СМИ о росте цен на гречку в стране, назвав данную ситуацию «стабильной».