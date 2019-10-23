Сеул, , 12:33 — REGNUM В третьем квартале 2019 года южнокорейская компания LG Display зафиксировала большие убытки, вызванные спадом цен на дисплеи для ЖК-телевизоров. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

Согласно опубликованным данным, с июля по сентябрь операционные убытки компании составили 436,7 млрд вон (~$372,6 млн).

Отметим, что в предыдущем квартале года операционные убытки компании составили 368,7 млрд вон (~$314,6 млн).

Известно, что общая сумма убытков оценивается в 937,5 млрд вон (~$799,9 млн), что в пять раз больше по сравнению с прошлым годом.

В третьем квартале текущего года объем продаж компании составил 5,82 трлн вон (~$4,96 млрд), что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый убыток составил 442,2 млрд вон (~$377,3 млн).

Как отмечают специалисты, убытки компании увеличились из-за падения цен на дисплеи для ЖК-телевизоров, а также увеличение расходов в связи с открытием нового завода.