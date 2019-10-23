Москва, , 12:17 — REGNUM Россия может начать поставку железнодорожных вагонов в Египет уже в этом году. Об этом 23 октября заявил глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

Причём первая партия вагонов может быть отгружена в декабре этого года, добавил глава Египта.

Ранее генеральный директор «Трансмашхолдинг» (ТМХ) Кирилл Липа заявил, что в рамках саммита Россия — Африка возможно будет подписано дополнительное соглашение в части финансирования поставок 1 300 вагонов Египту.

Как передавало ИА REGNUM, 23 и 24 октября 2019 года в Сочи пройдет саммит Россия — Африка, на который прибудут почти все представители стран африканского континента.

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