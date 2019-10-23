Москва, , 12:08 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал более амбициозный план приватизации на 2020−2022 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

«Мы приветствуем это заявление, но вообще-то это следовало обсуждать до бюджета», — сказал Кудрин в ходе обсуждения проекта федерального бюджета в Госдуме.

Он указал на то, что доходы от приватизации должны становиться частью параметров бюджета.

На 2020−2022 гг. заложены рекордно низкие доходы от приватизации.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов после разговора с иностранными инвесторами в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка заявил, что МЭР должно подготовить более амбициозную программу приватизации, включить туда пакеты небольших компаний, при этом и крупные компании тоже должны рассматриваться.