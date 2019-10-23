Москва, , 12:06 — REGNUM Предложение по исключению из системы здравоохранения медицинских страховых компаний пока что в правительстве не поддерживается. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы на рассмотрении проекта бюджета РФ на 2020−2022 годы.

«Мы не можем, к сожалению, их поддержать. Министерство профильное рассматривало эту инициативу и пока мы не нашли понимания, как осуществлять контроль за оказанием услуг», — заявил Силуанов.

«Мы боимся, что услуги в области здравоохранения, их качество может быть снижено», — подчеркнул он.