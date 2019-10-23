Москва, , 12:01 — REGNUM Доли расходов на здравоохранение и образование в российском федеральном бюджета растут. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы на рассмотрении проекта бюджета РФ на 2020−2022 годы.

«Их доля увеличивается в процентном отношении к ВВП», — заявил Силуанов.

«Если в 2018 году расходы на здравоохранение составляли 3,2% ВВП, в 2019 — 3,4%, в 2020 — 3,6%. То же самое и по образованию: 3,5% в 2018 году, 3,7% — 2019 год, 3,8% — 2020 год», — подчеркнул он.