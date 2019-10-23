Екатеринбург, , 12:00 — REGNUM В ситуации с возможными ограничениями строительства в радиусе 1 тысячи 500 га от аэропорта Кольцово (Екатеринбург) можно прийти к компромиссу. Об этом заявил президент «Ассоциации строителей Урала» Вячеслав Трапезников, сообщает Ura.ru.

По мнению Трапезникова, хотя в проекте приаэродромных территорий (ПАТ) и предполагается ограничить и в некоторых случаях запретить строительство в южных районах Екатеринбурга, сделать это не удастся.

«Заморозить южную часть города невозможно, это основная точка роста», — сказал руководитель.

Трапезников уверен, что стороны смогут прийти к компромиссу. Застройщики уже прорабатывают данный вопрос совместно с областным правительством, уточнил глава «Ассоциации».

Как сообщало ИА REGNUM, проект приаэродромных территорий Кольцово уже вызвал недовольство свердловских застройщиков. Строительные компании могут направить аэропорту требования компенсировать значительные убытки, которые могут понести организации.

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