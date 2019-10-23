Москва, , 11:54 — REGNUM Компания, входящая в группу «Мостотрест» миллиардера Аркадия Ротенберга, обратилась в московский арбитраж с многомиллиардным иском к АО «РЖДстрой», с которой у неё есть договор подряда на ряд работ по созданию железнодорожной линии в обход Украины. Иск принят к производству, его начнут рассматривать 21 января 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от ООО «Трансстроймеханизация» на сумму 2 253 352 414,08 рубля поступил 11 октября 2019 года, 18 октября его приняли к производству. В деле речь идёт «о взыскании по договору подряда №07−16−01−8331 от 31 января 2017 года долга в размере 324 856 671 руб. 18 коп., неустойки в размере 12 604 438 руб. 84 коп., по договору подряда №07−17−01−4073 от 15 июня 2017 года долга в размере 1 198 631 324 руб. 51 коп., неустойки в размере 46 506 895 руб. 39 коп., по договору подряда №07−17−01−4892 от 16 августа 2017 года долга в размере 22 830 877 руб. 12 коп., неустойки в размере 885 838 руб. 03 коп., по договору подряда №07−18−01−3794 от 29 июня 2018 года долга в размере 622 988 993 руб. 84 коп., неустойки в размере 24 047 375 руб. 16 коп». О каком именно контракте идёт речь в споре, не сообщается.

По данным ЕГРЮЛ, истец учрежден в июле 2005 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор — Владимир Монастырев. Собственники — Борис Сакун (доля — 8,01%), Юрий Гуменюк (8%) и ПАО «Мостотрест» с долей 83,99%. К группе ПАО принадлежит миллиардер Аркадий Ротенберг. Основным акционером ПАО с долей 94,2% является АО «ТФК-Финанс» (через ООО «Стройпроектхолдинг» ею и владеет Ротенберг).

По данным из открытых источников, между ООО «Трансстроймеханизация» и АО «РЖДстрой» в 2017 году был заключён контракта на ряд работ по созданию железнодорожной линии в обход Украины. Сумма контракта составляла 5,15 млрд рублей. «Дочка» РЖД выступала в нём заказчиком. До этого с ООО уже было заключено несколько контрактов на тот же проект. Деятельность ООО этим проектом не ограничена, известно, что она участвует в различных инфраструктурных стройках в регионах России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии у компании «Мостотрест» также есть проекты. В июле 2019 года ПАО выиграло тендер на строительство нового моста через Свиягу. Стоимость контракта превышает 4,7 млрд рублей.

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