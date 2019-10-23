Нижний Новгород, 23 октября 2019, 11:53 — REGNUM На Нижегородской ярмарке 23 октября стартует Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
Планируется, что в пленарном заседании форума примет участие вице-премьер Виталий Мутко.
Кроме того, вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным зампред правительства РФ проверит ход работ по достройкеЖК «Новинки Smart City».
Как сообщало ИА REGNUM, минстрой Нижегородской области получил разрешение на ввод первых четырех домов ЖК «Новинки Smart City». 23 октября первые жители нового комплекса будут получать ключи от квартир. Участниками строительства стали 1906 человек, 1550 из которых включены в реестр обманутых дольщиков. Всего ЖК включает 34 дома.