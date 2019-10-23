Киев, , 11:41 — REGNUM На Украине обсуждают грядущее реформирование Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая отвечает за формирование тарифной политики, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 октября.

Накануне глава парламентского комитета Верховной рады Андрей Герус анонсировал и назначение новых членов в состав комиссии, и принятие нового закона о деятельности ведомства, текст которого в настоящий момент обсуждается с представителями Энергетического сообщества, Еврокомиссии, USAID и американского посольства.

Эксперты отмечают, что разблокирования работы НКРЭКУ является определяющим в решении двух проблем газового рынка Украины. Первая проблема — это создание надлежащих правовых условий для заключения транзитного договора с «Газпромом», вторая — приведение условий транспортировки газа на внутреннем рынке до экономически обоснованных условий.

«Если статус комиссии будет неопределенным, то сертификация оператора ГТС может затянуться. В таком случае возрастают риски прекращения транзита российского газа как это обещает «Нафтогаз». И страны ЕС даже несмотря на значительные накопленные запасы газа в январе-марте 2020 окажутся без поставок газа через Украину… А без утверждения новых тарифов на распределение газа для облгазов деятельность нового оператора ГТС будет неэффективной в глазах европейских компаний, Еврокомиссии и Энергетического сообщества. Именно европейские компании будут выступать партнерами для транзита российского газа», — подчеркивает эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Если работа НКРЭКУ будет «заморожена» или новый состав комиссии не утвердит решение о тарифах на распределение газа, подчеркивет специалист, это может привести к блокированию работы оператора ГТС на международном уровне, и тогда возрастет задолженность облгазов перед оператором ГТС, продолжится техническая деградация газовых сетей и выезд за границу кадров газовой отрасли.

ИА REGNUM напоминает, что 8 октября два члена НКРЭКУ — Александр Формагей и Евгений Маглеванный — заявили о намерении уйти в отставку, чтобы «предоставить возможность президенту перезагрузить регуляторный орган новыми людьми и идеям».

28 октября должен состояться следующий раунд переговоров по транзиту российского газа через территорию Украины в формате «Украина-Россия-ЕС».