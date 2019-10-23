Москва, , 11:40 — REGNUM Правовой институт самозанятых благоприятно отразиться на экономике и не приведёт ни к каким затруднениям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 октября заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы на рассмотрении проекта бюджета РФ на 2020−2022 годы.

«Режим самозанятых даёт возможность легализоваться, заплатить налоги и спать спокойно», — заявил Силуанов.

Уже более 240 тыс. самозанятых зарегистрировали свой бизнес, указал он.

Министр также прокомментировал вопрос о пенсионных правах в отношении самозанятых.

«Да, действительно, самозанятые не отчисляют в пенсионный фонд, не предусмотрено законодательством формирование своих прав. Но такие возможности есть! И в соответствии с теми условиями работы самозанятых, мы вместе с налоговой службой предусмотрели дополнительные возможности одновременно с уплатой 4% или 6% налога одновременно таким же простым способом формировать себе и пенсионные права, отчисляя соответствующие суммы в пенсионный фонд», — подчеркнул Силуанов.

«Это будет право самих граждан, самозанятых», — добавил он.

Наконец, нет проблемы с выпадающими доходами по этой части, продолжил министр.

«Налоговая служба видит все предприятия, которые пытаются взять себе вместо штатных работников — самозанятых», — указал Силуанов.

«В течение этого года мы не будем проводить специальные проверки таких предприятий и вводить меры ответственности за таких «штатных работников». А со следующего года это ограничение снимается. Со следующего года налоговая служба будет досчитывать: в случае, если самозанятый, по сути, оказывает услуги только одному предприятию, досчитывать страховые взносы и, соответственно, подоходный налог», — пояснил он.