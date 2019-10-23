Чебоксары, , 11:38 — REGNUM В Чувашии в одном из районов республики показана «очень плохая практика» управления муниципальным бюджетом, который из-за превышения доходов «разбалансировался». Речь идёт о Козловском районе. Об этом сегодня, 23 октября, сообщила вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина, при этом глава республики Михаила Игнатьева это стало новостью, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данный вопрос был поднят при уточнении подходов к установлению бюджетных ограничений для муниципальных образований, получающих финансовую помощь из республиканского бюджета. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поинтересовался, нет ли «переборов» при получении кредитных ресурсов муниципальными образованиями.

«У нас достаточно серьёзная проблема создалась в Козловском районе. Сейчас будет индивидуальная программа разработана для них по оздоровлению общественных финансов. Мы считает, что это в большей части это связано с некомпетентностью по управлению бюджетом», — сказал глава минфина Светлана Енилина.

«В Козловском районе?» — переспросил Михаил Игнатьев.

«В Козловском районе», — подтвердила министр.

«Когда возникло?» — спросил глава региона.

«В текущем году. Разбалансировался бюджет. Они сформировали бюджет с завышенными доходами, а доходы не обеспечили, и он сильно разбалансирован. Соответственно есть большие риски достаточно серьёзного нарушения бюджетного кодекса. Будет разработан нами индивидуальный план по оздоровлению бюджета Козловского района. Серьёзная ситуация создалась… Такого примера даже не было у нас в Чувашской Республике. Это единственный пример, очень плохая практика», — констатировала министр финансов.

Отметим, общий объем доходов районного бюджета Козловского района на 2019 год первоначально утверждён в размере 490 410,5 тыс. рублей, расходы — 518 865,6 тыс. рублей, дефицит — 28 455,1 тыс. рублей.

В консолидированный бюджет Козловского района за 2018 год поступили доходы в сумме 411 млн рублей, что на 63 млн рублей больше уровня 2017 года (+18,2%), в том числе 125,8 млн рублей (+13,8%) собственных доходов.

Как сообщалоИА REGNUM, в России десять регионов с «низким уровнем социально-экономического развития» разработали проекты «индивидуальных программ развития», которые были представлены 10 октября на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева. В число депрессивных регионов вошла и Чувашия.