Москва, , 11:39 — REGNUM Основным рынком продаж автомобилей отечественной марки Lada среди городов России по итогам трех кварталов 2019 года стала Москва. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В российской столице за январь-сентябрь 2019 года было реализовано 8 613 автомобилей Lada.

На втором месте оказался Санкт-Петербург. Жители Северной столицы за период с января по сентябрь 2019 года приобрели 6 547 машин отечественного бренда.

Тройку лидеров замыкает Тольятти. Там продукцию местного АвтоВАЗа раскупили 5 544 автовладельца.

Четвертое и пятое места соответственно заняли Самара (3549 экз.) и Казань (3194 экз.).

Также в топ-10 городов с самыми высокими показателями продаж автомобилей Lada по итогам первых девяти месяцев 2019 года вошли: Екатеринбург (2 980 авто), Воронеж (2 890 шт.), Пермь (2 842 шт.), Ижевск (2 384 шт.) и Уфа (2 311 шт.).

Напомним, за три квартала 2019 года в России было реализовано 248 507 автомобилей Lada, что на 3,6% выше показателя продаж прошлого года.

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