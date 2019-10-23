Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM Проект строительства новой высокоскоростной магистрали (ВСМ) интересен не столько как еще один способ перевозки пассажиров, сколько как возможность для развития грузоперевозок, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 23 октября, глава агентства Infranews Алексей Безбородов, комментируя информацию о проекте ВСМ из Петербурга через Москву в Нижний Новгород.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что общая стоимость этого проекта РЖД может составить 2,3 трлн рублей. 600 млрд рублей компания планирует получить из бюджета в виде грантов и займов. По расчетам РЖД, проект может быть реализован к 2026 году.

«Для пассажирского сообщения между Москвой и Петербургом вполне достаточно «Сапсанов». Для 99% граждан нет никакой разницы, будут они ехать три с половиной часа или два с половиной часа. У тех, кому надо совсем срочно, хватит денег на чартер.

Но у этого проекта есть и плюсы. Если для ВСМ будет построена отдельная инфраструктура, то высвободятся четыре главных пути на Октябрьской железной дороге, и их можно будет использовать для грузоперевозок.

Трасса станет прямее, востребованность этих перевозок возрастет, и РЖД примерно за 10 лет сможет заработать на контейнерных перевозках достаточно средств, чтобы покрыть свои затраты на строительство ВСМ», — отметил Алексей Безбородов.