Сочи, Краснодарский край, , 11:34 — REGNUM Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представила в рамках саммита Россия — Африка представила образцы гражданcкой и военной продукции, которая обладает потенциалом для продвижения на рынке Африки, сообщает 23 октября пресс-служба ОАК.

Так, были представлены два самолета SSJ-100 в базовой пассажирской и бизнес-версиях, а также экспортный вариант истребителя МиГ-35.

«Россия обладает огромным опытом и компетенциями в авиационной промышленности. Нам есть, что предложить африканскому рынку», — заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Сочи проходит саммит и экономический форум Россия — Африка. В масштабном мероприятии принимают участие делегации 54 стран, 43 представлены главами государств и правительств.

Кроме того, на саммите представят свою продукцию и проведут переговоры о создании новых предприятий крупнейшие российские промышленные концерны. Общий объём оружейных заказов между странами Африки и Россией составляет $14 млрд.

Читайте подробнее: Назван портфель оружейных заказов РФ со странами Африки