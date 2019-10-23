Москва, , 11:29 — REGNUM Предложенный партией «Справедливая Россия» альтернативный проект бюджета в целом не может быть поддержан, но отдельные положения в нём представляют интерес для обсуждения на будущее. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы на рассмотрении проекта бюджета РФ на 2020−2022 годы.

«В целом какие-то элементы предложений, сформулированные «Справедливой России», интересы, мы готовы их обсуждать. Но как таковой альтернативный бюджет нецелесообразно рассматривать как альтернативу настоящему бюджету», — заявил Силуанов.

Министр сделал ряд критических замечаний по предложенному «Справделивой Россией» альтернативному проекту бюджета, в том числе по изменению цены отсечения и отмене возмещения НДС для экспортёров.

В частности, он отметил нецелесообразность отмены возмещения НДС для экспортёров сырья, потому что тогда они «получат меньшую экспортную выручку», и это приведет к росту стоимости российских сырьевых товаров на мировых рынках.

Прогрессивную шкалу НДФЛ нельзя вводить, потому что «мы договорились, что не будем менять налоговую нагрузку», отметил Силуанов.

Наконец, введение плоской шкалы страховых взносов страдает непроработанностью, поскольку остаётся непонятным, «как будут формироваться права граждан в случае снижения страховых взносов», указал министр.