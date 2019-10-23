р-н Советский, , 11:22 — REGNUM В Югре неплатежи ресурсников за электроэнергию довели Советский район до чрезвычайной ситуации отключения водоснабжения. Причина — огромные долги ООО «Водоканал» за потребленную электроэнергию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

ООО «Водоканал» задолжало энергетикам 52 млн рублей. Долг копился более двух лет. За это время ООО попало в предбанкротную ситуацию. Конкурсный управляющий недавно принял решение о прекращении деятельности ООО «Водоканал» и расторжении концессионного соглашения по оказанию услуги водоснабжения и водоотведения.

«Непонятной остается позиция местных властей, допустивших заключение такого концессионного соглашения, которое позволяет неплательщику наращивать дебиторскую задолженность, не оставляя для администрации района возможности контролировать ситуацию», — говорится в сообщении АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

Отмечается, что данная проблема требует срочного вмешательства правительства Югры, так как нет сведений о поставщике услуг по водоснабжению и водоотведению в Советском районе, который сменит ООО «Водоканал» с ноября 2019 года.

К сведению, численность населения Советского района ХМАО составляет 48 тыс. человек.