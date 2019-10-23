Москва, , 11:20 — REGNUM Заложенные в бюджет расходы поспособствуют поддержке предпринимательских инициатив в регионах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы на рассмотрении проекта бюджета РФ на 2020−2022 годы.

«Тот объём ресурсов, который дополнительно (сформирован) — идут на дороги, цифру, поддержку предпринимательской инициативы, МСП и так далее. Всё это должно подстегнуть инвестиции, привести к дополнительным темпам роста», — заявил Силуанов.

Все параметры инвестиций распределены по ведомствам и регионам, указал он.

«Критиковали, что большие задачи поставлены перед субъектами Федерации. А как иначе? Здесь должны участвовать все, и регионы, и муниципалитеты. Есть источники, есть целеполагание», — подчеркнул он.