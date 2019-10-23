Москва, , 11:38 — REGNUM Строительная отрасль ежегодно создает 16,9% валового регионального продукта (ВРП) Москвы. Об этом 23 октября сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Как отметил заммэра, строительная отрасль — драйвер развития Москвы. Вклад стройки в экономику Москвы с учетом долгосрочных социально-экономических эффектов составляет почти 17% от всего валового регионального продукта. На каждый рубль из бюджета, вложенный в строительство инфраструктуры, Москва получает три рубля частных инвестиций в промышленность, инновации, торговлю и другие сферы».

Также строительный комплекс обеспечивает работой специалистов отрасли и генерирует новые рабочие места в Москве. Сегодня в этой сфере и смежных областях работают более одного миллиона человек. За девять лет благодаря вводу новых объектов метрополитена, социальной инфраструктуры, коммерческой недвижимости в столице появилось несколько сотен новых рабочих мест.

Глава Стройкомплекса добавил, что исследование международной компании BCG показывает — рост разнообразия видов экономической̆ деятельности во всех районах Москвы составляет в среднем 28%. В 99 районах столицы количество новых рабочих мест выросло почти на 30%.