Пекин, , 11:13 — REGNUM Цены на фермерскую продукцию в Китае продолжили расти на прошедшей неделе, сообщили 22 октября в министерстве коммерции КНР.

С 14 по 20 октября в общем цены на фермерскую продукцию в Китае выросли на 2,6% в недельном исчислении, что несколько ниже 3,9% роста неделей ранее. Оптовые цены на свинину взлетели на 8,6%, при этом неделей ранее рост составил 14,8%.

Цены на свинину и баранину остались на прежнему уровне, увеличившись лишь на 0,3% и 0,2% соответственно. Цены на яйца выросли на 0,7% относительно предыдущей недели, а оптовые цены на пищевое масло несколько упали.

Отметим, что продукты питания в индексе потребительских цен (CPI) Китая составляют порядка одной трети и являются хорошим «барометром» инфляции. Согласно имеющимся данным, CPI в Китае вырос на 3% в сентябре текущего года в годовом исчислении против 2,8% в августе.