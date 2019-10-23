Майкоп, , 11:26 — REGNUM Строительства новой транспортной развязки у въезда в Майкоп со стороны Краснодара завершится до конца 2019 года. Ранее на ее возведение Адыгея из федерального бюджета получила 750 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Новая развязка является начальным этапом второй очереди дороги в обход республиканской столицы. Напомним, первая очередь объездной дороги длиной более 9 км была построена в 2009 году. Вопрос продолжения финансирования проекта решался на федеральном уровне, в результате в августе 2019 года Адыгея приступила к строительству второй очереди дороги.

Общая протяженность нового участка трассы составит 10,5 км. На третьем этапе строительства обхода Майкопа проектом предусмотрено строительство участка дороги протяженностью 7 км с выходом к хутору Пролетарский. В результате общая протяженность трассы составит 26,3 км.

В текущем году будет возведена транспортная развязка по типу «клевер». Путепровод соединит новую дорогу с уже действующей объездной трассой, построенной в рамках первой очереди проекта.

Накануне, 22 октября, глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал ход строительства развязки и провел совещание на стройобъекте. В ходе него министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики Валерий Картамышев доложил, что строительство развязки идет с опережением графика. Планируется, что к началу декабря данный путепровод построят и откроют для проезда участок объездной трассы, к которому он будет пристыкован.

Глава Адыгеи со своей стороны подчеркнул значимость реализуемого проекта. Новая объездная трасса, по его словам, позволит перенаправить поток транзитного транспорта в обход Майкопа, повысить пропускную способность дорог и улучшить экологию столицы региона.

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