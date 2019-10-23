Владивосток, , 10:48 — REGNUM Россия планирует увеличить свои угольные поставки в Индию в шесть раз к 2025 году. Об этом 23 октября сообщил первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев на специальной российско-индийской сессии «Российско-индийские угольные проекты — основа долгосрочного сотрудничества» во Владивостоке.

«Полагаю, что можем нарастить объем поставки в шесть раз, экспортируя до 28 млн тонн в год в Республику Индия к 2025 году», — заявил Тырцев.

Кроме этого, он рассказал, что Дальневосточный федеральный округ (ДФО) находится на втором месте в России по угледобыче, которая ведется в десяти его субъектах.

При этом Сергей Тырцев напомнил, что Индия является одним из крупнейших мировых экспортёров угля и что Россия поставила в эту страну в 2018 году 4,5 млн тонн.

«Мы уделяем особое внимание проекту освоения Крутогоровского месторождения компании Tata Power на территории опережающего развития «Камчатка», который является флагманом российско-индийского инвестиционного сотрудничества в сфере горнодобычи», — также рассказал первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики, и добавил, что в данный проект инвестировано $600 млн, и он позволит создать на Дальнем востоке свыше 1,7 тысяч рабочих мест.

Отметим, ранее, в августе текущего года, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) 2019 года во Владивостоке, в присутствии глав России и Индии было подписано соглашение о сотрудничестве в области добычи коксующегося угля в ДФО между российским Агентством по привлечению инвестиций и индийской компанией Сoal India Limited.