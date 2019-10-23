Киев, , 10:37 — REGNUM Проект закона об отмене государственной монополии на производство пищевого спирта внес на рассмотрение Верховной рады президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба президента.

В документе говорится, что за 10 лет объемы легального выпуска пищевого спирта на Украине снизились в четыре раза. При этом доля контрафакта от общего производства выросла с 10% до 55%. Предполагается, что новый закон должен сократить сектор теневого производства алкоголя.

Разрешить частным компаниям производство пищевого спирта в законопроекте предлагается с 1 января 2020 года.