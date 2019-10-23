Москва, , 10:29 — REGNUM Правительство готовит программы по поддержке 10 субъектов РФ с наименьшим уровнем инвестиционной активности и с наименьшими долями реальных доходов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы на рассмотрении проекта бюджета РФ на 2020−2022 годы.

«(Требуется) подтягивание, выравнивание тех регионов, которые нуждаются в государственной помощи. Большая дифференциация в экономических возможностях субъектах Федерации», — заявил Силуанов.

Он отметил, что после выравнивания в некоторых случаях обнаруживается разница в три раза по бюджетной обеспеченности.

«Мы подготовили и правительство в ближайшее время примет программу в 10 субъектах РФ, которые имеют наименьшие уровни инвестиционной активности, наименьшие доли реальных доходов населения РФ. Им надо помогать», — подчеркнул Силуанов.

«Предусматривается принятие таких программ по поддержке субъектов — они позволят подтянуть те регионы, которые сегодня не имеют таких возможностей», — указал он.

Речь идет о республиках Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Алтайском крае, Курганской области, Псковской области, уточнил глава Минфина.