Сочи, Краснодарский край, , 10:24 — REGNUM Власти Эфиопии рассматривают возможность строительства у себя двублочной атомной электростанции с участием РФ, заявил 23 октября в кулуарах саммита Россия — Африка министр инноваций и технологий этой страны Гетахун Мекурия Кума.

По его словам, Эфиопия рассматривает два направления сотрудничества с Россией. Первое заключается в исследовательском реакторе, а также обучении инженеров и специалистов.

«Второе направление нашего сотрудничества — это строительство двух блоков атомной электростанции», — цитирует ТАСС министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Сочи будут проходит саммит и экономический форум Россия — Африка. В масштабном мероприятии принимают участие делегации 54 стран, 43 представлены главами государств и правительств.

Кроме того, на саммите представят свою продукцию и проведут переговоры о создании новых предприятий крупнейшие российские промышленные концерны.

Читайте также: Назван портфель оружейных заказов РФ со странами Африки