Нальчик, , 10:23 — REGNUM Кабардино-Балкария станет еще одним субъектом РФ, в котором будет работать ассоциация санаторно-курортных и туристических организаций. Решение о ее создании было принято 22 октября в ходе круглого стола, посвященного развитию в регионе гастрономического туризма, пишет интернет-портал «Кабардино-Балкария».

По словам и.о. министра курортов и туризма региона Мурата Шогенцукова, такие ассоциации действуют уже в 30 субъектах России, в которых активно развивается туристическое направление. Учредителями организации представителей туротрасли в Кабардино-Балкарии станут «12 самодостаточных и развитых с коммерческой точки зрения организаций».

В их функции войдет координация работы санаторных, туристических и рекреационных предприятий республики, в том числе компаний сферы гостевых услуг — ресторанов, гостевых домов. В ассоциацию, как отметил глава минтуризма, приглашаются все желающие.

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